Randazzo, guida col cellulare: fermata dai Carabinieri, li aggredisce. 34enne denunciata

I militari l'avevano notata mentre utilizzava lo smartphone al volante. Il controllo è poi degenerato con un'aggressione agli operanti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo - Aliquota Radiomobile di Randazzo, al termine di un’attività di controllo, nell’ambito di un servizio di contrasto all’illegalità diffusa, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito una 34enne. Un equipaggio, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, nel corso dell’attività di perlustrazione ha notato un’autovettura in transito ed al volante hanno visto una donna che utilizzava il telefono cellulare.

Nella circostanza i militari dell’Arma hanno intimato l’alt all’automobilista facendola accostare per iniziare un controllo. Durante le fasi dell’identificazione la donna, una 34enne residente a Randazzo ha avuto un atteggiamento ostile, aggressivo e non collaborativo, rendendo difficoltose le operazioni relative alla sua identificazione.

Ad un cero punto la donna ha iniziato ad aggredire fisicamente gli operanti che sono riusciti a bloccarla in sicurezza e ricondurla alla calma.

Avendo violato la norma del Codice della Strada che vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, la 34enne è stata anche sanzionata amministrativamente.

Ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, la 34enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria, per “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “lesioni”.