RANDAZZO, GUIDA UBRIACO CON 3 COLTELLI IN AUTO: 34ENNE RUMENO DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato un 34enne rumeno per il reato di “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e “rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza”.

Al riguardo, nella nottata i militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in genere, hanno sottoposto a controllo il 34enne, quale conducente di una Ford Mondeo in transito in Piazza San Francesco di Paola.

Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno trovato 3 coltelli nell’abitacolo della predetta auto, nella disponibilità dell’uomo e in particolare 2 coltelli (uno a serramanico della lunghezza totale di 19 cm ed un altro di 15 cm totali) erano nascosti nel vano bracciolo mentre un altro è stato trovato all’interno del vano porta oggetti (della lunghezza totale di 15 cm).

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro i predetti coltelli, per i quali il 34enne non ha saputo fornire ai militari alcuna giustificazione circa il loro possesso, nonché, l’autovettura per la successiva confisca.

Il 34enne, che al momento del controllo si presentava in evidente stato di ebrezza, si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test motivo per cui i Carabinieri lo hanno denunciato anche per “rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza” oltre a procedere al ritiro della sua patente di guida.