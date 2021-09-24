RANDAZZO . INTERCETTATI E DENUNCIATI DUE RAZZIATORI DI BESTIAME: SONO PREGIUDICATI PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI MESSINA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato due pregiudicati di 55 e 64 anni (quest’ultimo in atto sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali) , i...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato due pregiudicati di 55 e 64 anni (quest’ultimo in atto sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali) , il primo di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e l’altro di Terme Vigliatore (ME), poiché ritenuti responsabile di ricettazione di bestiame.

Ai due uomini è stato imposto l’alt mentre, a bordo di autocarro Fiat OM40, percorrevano il viale Caduti in Guerra. I militari, dopo averli identificati, hanno scoperto che a bordo del veicolo vi erano stipati 33 capi di bestiame tra ovini e caprini, privi di qualsiasi segno identificativo, di cui 6 rubati ad alcuni allevatori della zona.

Sul posto è intervenuto personale dell’ASP - dipartimento di prevenzione veterinaria di Bronte - che ha proceduto al sequestro amministrativo degli animali, mentre i carabinieri hanno posto sotto sequestro il mezzo.