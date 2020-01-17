RANDAZZO, INVESTE RAGAZZA E FUGGE: 80ENNE DENUNCIATO
I Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno denunciato un 80enne del posto per omissione di soccorso e lesioni personali.L’anziano, a bordo della Renault Clio intestata al figlio, aveva imboccato q...
I Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno denunciato un 80enne del posto per omissione di soccorso e lesioni personali.
L’anziano, a bordo della Renault Clio intestata al figlio, aveva imboccato quella via Roma in senso contrario a quello consentito e, senza neanche preoccuparsi di schivare i pedoni, schiacciava con la ruota anteriore del veicolo i piedi di una sedicenne che rovinava quindi in terra.
Senza preoccuparsi dell’accaduto, però, l’uomo si allontanava senza prestare aiuto alla ragazza ma, per fortuna, la testimonianza reda da alcuni presenti ai carabinieri ha consentito di risalire all’identità del guidatore mentre alla ragazza, trasportata all’ospedale di Bronte in ambulanza, è stato diagnosticato: “trauma contusivo a caviglia e piede dx, caviglia e piede sx con lesione ossea”, lesioni guaribili in 20 giorni.