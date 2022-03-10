RANDAZZO, NASCONDE LA DROGA IN UNA SCATOLA, BECCATO DAI CARABINIERI E ARRESTATO

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato un 21enne del posto in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupeface...

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato un 21enne del posto in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della scorsa mattinata i carabinieri, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio del comune di Randazzo, hanno effettuato diverse perquisizioni in diverse abitazioni.

La preliminare e fondamentale attività info investigativa compiuta dai militari, li ha portati a maturare il sospetto relativamente alle condotte tenute dal 21enne e li ha quindi condotti presso la sua abitazione laddove, occultati all’interno di una scatola, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 60 grammi circa di marijuana suddivisi in altrettanti involucri di carta alluminio, nonché la somma contante di 455 euro ritenuta provento dello spaccio ed un bilancino di precisione.