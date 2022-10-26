RANDAZZO: OPERAZIONE “TERRA BRUCIATA” ARRESTATI ESPONENTI DEL CLAN LAUDANI - I NOMI DEGLI ARRESTATI

Nelle prime ore del mattino, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo (CT) e del Comando Provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati...

Nelle prime ore del mattino, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo (CT) e del Comando Provinciale di Catania, supportati dai reparti specializzati dell’Arma presenti nella Regione siciliana (Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, nonché l’Aliquota di Primo Intervento e il Nucleo Cinofili), hanno eseguito, nelle Province di Catania, Cagliari e Riccione, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti di 21 soggetti indagati, a vario titolo, gravemente indiziati dei reati di “associazione di tipo mafioso”, “estorsione”, “traffico di sostanze stupefacenti”, “detenzione illegale di armi e munizioni”, aggravati dal metodo mafioso. Nei confronti di altri 13 individui, invece, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Randazzo tra il luglio 2018 e il gennaio 2021, attraverso complesse attività tecniche e dinamiche, ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PORTO Carmelo (che ha confermato la presenza storica del gruppo sul territorio), ha consentito di monitorare le evoluzioni delle dinamiche associative del clan “Laudani”, anche noti come “mussi i ficurinia”, individuandone, allo stato degli atti, l’attuale “responsabile per l’area di Randazzo” in SANGANI Salvatore inteso “Turi”, referente di zona per DI MAURO Paolo, deceduto nel corso dell’indagine e figura apicale, finché in vita, dei “Laudani” per l’intera fascia jonico-etnea.

Nell’attuale fase del procedimento, in cui non è stato ancora instaurato il contraddittorio tra le parti, le attività tecniche hanno disvelato come Turi, a partire dal febbraio 2008, appena riacquistata la libertà, sostituendosi al fratello SANGANI Oliviero (detenuto per omicidio plurimo) avrebbe impresso nuovo slancio alle attività criminali, incrementando, in particolare, sia le estorsioni ai danni di imprenditori locali, sia il traffico di sostanze stupefacenti.

Le investigazioni hanno altresì fatto emergere come SANGANI Salvatore, nella quotidiana gestione delle attività illecite del sodalizio, abbia costantemente adottato particolari cautele volte ad evitare che le sue conversazioni potessero essere ascoltate dalle Forze dell’Ordine, come l’utilizzo di una rete telefonica riservata, caratterizzata da utenze intestate ad ignari cittadini extracomunitari, sostituite di frequente. E ancora, il ricorso a “nomi in codice” per indicare le sedi, di volta in volta diverse, deputate alla trattazione delle varie questioni di interesse del clan, che doveva avvenire esclusivamente in presenza. In tali occasioni, il SANGANI avrebbe sempre imposto ai suoi interlocutori di non portare i cellulari al seguito.

In un quadro così articolato, avrebbero rivestito un ruolo di particolare rilievo sia i figli del SANGANI, Francesco e Michael, sia suo nipote, PORTALE Samuele. Quest’ultimo, in qualità di “braccio destro” dello zio Turi SANGANI, evitando l’esposizione diretta dello stesso nella gestione degli affari illeciti della “famiglia” relativi agli approvigionamenti degli stupefacenti traffico di stupefacenti, avrebbe mantenuto in particolare i contatti con soggetti appartenenti ad altre organizzazioni per l’approvvigionamento delle sostanze. Il pieno coinvolgimento di PORTALE Samuele all’interno dell’associazione mafiosa, sarebbe inoltre confermato dal fatto che quest’ultimo, unitamente a PAGANO Pietro, in diverse occasioni e su incarico di SANGANI Salvatore, avrebbe preso parte a delicati incontri con soggetti di altre organizzazioni criminali, come quelli avvenuti con RAPISARDA Francesco, detto “Ciccio ninfa”, originario di Giarre (CT).

Le indagini avrebbero, inoltre, hanno fatto emergere, in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Randazzo dell’anno 2018, anche le interferenze del gruppo sull’amministrazione comunale ed, in particolare, su tre rappresentanti, attuali e passati, del Comune di Randazzo, ovvero SGROI Francesco Giovanni Emanuele, all’epoca delle indagini e tuttora Sindaco in carica, SCALISI Carmelo Tindaro, già Consigliere Comunale e attuale Presidente del Consiglio Comunale e CRIMI STIGLIOLO Marco, Consigliere Comunale nella precedente amministrazione, anch’essa guidata dal Sindaco SGROI.

L’attività investigativa avrebbe inoltre documentato i “reati fine” strumentali al sostentamento del clan, tra i quali si pongono in evidenza le estorsioni ai danni di imprenditori del catanese, un fiorente traffico di cocaina, hashish e marijuana, gestito direttamente da PORTALE Samuele e dai fratelli SANGANI Francesco e Michael, con il contributo di PAGANO Pietro, nonché un ingente traffico illecito di armi, anche da guerra, costituenti un vero e proprio arsenale, custodite da PORTALE Marco (fratello di Samuele). Degno di nota poi il controllo, capillare e asfissiante, posto in essere dall’organizzazione criminale ai danni di solide attività economiche, anche attraverso l’imposizione di assunzioni di alcuni sodali del clan in quelle ditte.

Altro dato particolarmente significativo ed allarmante è il controllo del territorio esercitato in loco dagli affiliati, i quali, dopo il passaggio delle forze dell’ordine, avrebbero chiesto alle persone del paese i motivi della presenza delle stesse acquisendo dettagliate informazioni al riguardo.

Per quanto riguarda le attività estorsive dei “Laudani” (condotte in particolare da Salvatore e Francesco SANGANI e Samuele PORTALE), le indagini avrebbero documentato estorsioni che sarebbero state consumate dal sodalizio criminale anche per fare fronte al mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti. Al riguardo, circa il “modus operandi” delle richieste estorsive, va sottolineato come le stesse sarebbero state eseguite da soggetti insospettabili, apparentemente del tutto estranei all’organizzazione criminale, ma chiaramente percepiti dalle vittime come mandati dal clan. In alcuni casi, la richiesta estorsiva veniva “annunciata” dal sodalizio attraverso il posizionamento di una bottiglia contente liquido infiammabile all’esterno della attività commerciale della vittima, accompagnata da un pizzino con la scritta: “cercati l’amico buono”. Al riguardo, nel corso delle attività, i Carabinieri sono riusciti a rilevare una dinamica estorsiva che persisteva da lungo tempo, intercettando un soggetto insospettabile, subito dopo aver riscosso circa € 4.000 da un imprenditore randazzese. Quest’ultimo, in passato, era già stato vittima di pressanti richieste e di una serie di danneggiamenti.

Nel corso delle investigazioni, a riscontro delle attività svolte, i Carabinieri hanno effettuato 15 arresti in flagranza di reato, in una circostanza per “detenzione illegale di numerose armi e munizioni anche da guerra” e nelle altre quattordici occasioni per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, i militari sono riusciti a sequestrare, in relazione agli eventi connessi allo smercio di droga, 3 piantagioni di marijuana (oltre 3500 piante), 15 kg di marijuana, 2 serre per la produzione indoor di piante di canapa, con relativi gruppi di continuità, lampade, fertilizzanti, integratori per piante e riflettori di luce, 1 kg. di hashish, 50 gr. di cocaina. Per quanto concerne invece il materiale d’armamento, sono state recuperate 3 armi corte e 4 armi lunghe, tutte clandestine, oltre a canne, caricatori e componenti di armi, anche queste clandestine, nonché centinaia di munizioni di diverso calibro e persino un 1 metaldetector. Quest’ultimo sarebbe stato impiegato dagli indagati allo scopo di poter rinvenire i loro arsenali occultati in profondità nei terreni anche dopo molto tempo, senza dover segnalare, sulla superficie, il luogo deputato al loro sotterramento.

A testimonianza dell’indice di mafiosità dei soggetti coinvolti, si segnala che uno degli arrestati, PORTALE Samuele, aveva chiamato i suoi due cani MESSINA e DENARO, con chiaro riferimento al superlatitante Matteo Messina Denaro.

Ai 21 destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, si aggiungono 13 soggetti nei confronti dei quali sarà notificato l’avviso di conclusione delle indagini.

In esito alle catture verrà attivato il contraddittorio procedimentale, nel corso del quale gli indagati avranno la facoltà di fornire la loro versione dei fatti e indicare eventuali prove a discolpa.

PERSONE DESTINATARIE DELLA MISURA:

CUSTODIA IN CARCERE: