RANDAZZO: SCOPERTA UNA SERRA CON 40 PIANTE DI CANAPA INDIANA

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza un randazzese di 44 anni, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti nonché detenzione illegale di munizioni.

Durante una delle numerose battute eseguite nelle zone rurali della provincia etnea, finalizzate alla ricerca di armi e droga, i militari, in contrada Scarrata, hanno avuto accesso ad un caseggiato con annesso fondo agricolo, utilizzato anche per l’allevamento di suini.

Nel perquisire i diversi edifici, gli operanti sono riusciti a scovare e sequestrare: una vera e propria serra, servita da impianti di irrigazione, aerazione ed illuminazione, dove si coltivavano, con tanto di fertilizzanti e integratori, 40 piante di canapa indiana di varia metratura; 14 cartucce cal.12 detenute illegalmente.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.