RANDAZZO. SCOVATO E SEQUESTRATO UN FUCILE CON LA MATRICOLA ABRASA

Un fucile semiautomatico marca Franchi cal.12 con la matricola abrasa, quattro cartucce cal. 12 a palla unica, sei cartucce cal. 12 a pallettoni, una 1 cartuccia cal. 12 a pallini, sono stati sequestrati dai carabinieri al termine di un servizio perlustrativo nelle aree rurali di Randazzo.

L’arma, con relativo munizionamento, è stata rinvenuta in contrada "Focera di Fuori" dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” all'interno in di un sacco parzialmente occultato fra le pietre del muretto delimitante un fondo agricolo.

Il fucile sarà sottoposto ad accertamenti balistici da parte degli esperti del R.I.S. di Messina per verificare se sia stato utilizzato per la commissione di reati.