RANDAZZO, SORPRESI MENTRE RUBANO L’AUTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE
I Carabinieri della Stazione di Randazzo, coadiuvati dai colleghi di Passopisciaro, hanno arrestato nella flagranza il 28enne Mattia Rasano e il 26enne Lino Lavacca, entrambi del posto, poiché ritenut...
I Carabinieri della Stazione di Randazzo, coadiuvati dai colleghi di Passopisciaro, hanno arrestato nella flagranza il 28enne
I due avevano già forzato la portiera di quella Fiat Uno, parcheggiata in piazza Municipio e di proprietà del Comune, quando la pattuglia, impegnata nel controllo del territorio, li ha sorpresi e bloccati nel preciso istante in cui stavano manomettendo il quadro strumenti per poterla mettere in moto e fuggire via.
Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.