RANDAZZO, SORPRESI MENTRE RUBANO L’AUTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

23 maggio 2019 14:36
I Carabinieri della Stazione di Randazzo, coadiuvati dai colleghi di Passopisciaro, hanno arrestato nella flagranza il 28enne

Mattia Rasano e il 26enne Lino Lavacca, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggravato.

I due avevano già forzato la portiera di quella Fiat Uno, parcheggiata in piazza Municipio e di proprietà del Comune, quando la pattuglia, impegnata nel controllo del territorio, li ha sorpresi e bloccati nel preciso istante in cui stavano manomettendo il quadro strumenti per poterla mettere in moto e fuggire via.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.

