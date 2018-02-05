RANDAZZO: “Svuota” il conto di una pensionata, denunciato 35 enne del posto

I Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno denunciato un 35enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di appropriazione indebita di cose altrui e utilizzazione indebita di carte di credi

I Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno denunciato un 35enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di appropriazione indebita di cose altrui e utilizzazione indebita di carte di credito.

La vittima – cl.1948 - il 31 dicembre scorso aveva perso il proprio portamonete all’uscita di una rivendita di tabacchi ubicata nel centro di Randazzo.

Accolta la denuncia di smarrimento da parte della donna, dove si indicava che all’interno del portafogli vi erano custoditi del denaro in contanti e della carte elettroniche di pagamento, i militari, visionando le telecamere di sicurezza ubicate nei pressi dell’esercizio commerciale, hanno estrapolato alcune immagini ritraenti il soggetto che aveva ritrovato il portafogli.

Lo stesso individuo che, acquisito il pin di una delle carte, lasciato incautamente dalla vittima nello stesso portamonete, nell’immediato aveva prelevato del denaro in contanti dal bancomat di uno degli uffici postali della cittadina nonché effettuato degli acquisti in un negozio di abbigliamento di Bronte, per una cifra nel totale di 1.450 euro, azioni illecite dimostrate dagli inquirenti attraverso l’acquisizione di altre immagini video e di alcune testimonianze.