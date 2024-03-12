RAPINA A MANO ARMATA A PATERNÒ: FUGA E INDAGINI IN CORSO

Intorno alle 12:45 di oggi, 12 marzo 2024 una rapina si è verificato a Paternò, il bersaglio dell'attacco è stato l'esercizio commerciale "Acqua & Sapone" situato in via G.B. Nicolosi.Secondo quan...

Intorno alle 12:45 di oggi, 12 marzo 2024 una rapina si è verificato a Paternò, il bersaglio dell'attacco è stato l'esercizio commerciale "Acqua & Sapone" situato in via G.B. Nicolosi.

Secondo quanto riferito, un uomo con il volto travisato e armato di coltello ha fatto irruzione nell'esercizio, costringendo il personale presente sotto minaccia a consegnare il denaro custodito in cassa.

Una volta ottenuto il bottino, il malvivente ha fatto perdere le proprie tracce fuggendo via a piedi.

La tempestiva risposta delle forze dell'ordine è stata fondamentale, con i Carabinieri che sono giunti sul luogo del misfatto poco dopo l'accaduto.

Al momento, le autorità stanno analizzando attentamente le immagini di videosorveglianza sia dell'esercizio commerciale coinvolto che della zona circostante, nella speranza di identificare e catturare l'autore della rapina. Tuttavia, al momento, il bottino ottenuto non è ancora stato quantificato.

La comunità locale resta in apprensione e preoccupata per quanto accaduto, mentre le indagini proseguono senza sosta.

Si auspica che gli sforzi congiunti delle forze dell'ordine possano presto portare alla giustizia l'individuo responsabile di questo vile gesto e riportare la tranquillità nelle strade di Paternò.