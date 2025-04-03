RAPINA A MANO ARMATA IN UNA GIOIELLERIA DI BELPASSO: INDAGINI IN CORSO

Dopo le due rapine avvenute nei giorni scorsi a Paternò, un nuovo episodio di criminalità ha scosso il nostro comprensorio. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, una rapina a mano armata è...

Dopo le due rapine avvenute nei giorni scorsi a Paternò, un nuovo episodio di criminalità ha scosso il nostro comprensorio. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, una rapina a mano armata è stata messa a segno in via Vittorio Emanuele III, a Belpasso.

Nel mirino dei malviventi è finita una gioielleria, assaltata da almeno due individui armati e con il volto coperto.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sono entrati nell’esercizio commerciale con le armi in pugno. Il gioielliere ha tentato di opporsi, ingaggiando una colluttazione con i malviventi, rimanendo leggermente ferito. Nonostante la sua resistenza, i rapinatori sono riusciti a portare a termine il colpo e a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del Servizio 118 per soccorrere il commerciante e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti sia all'interno che all'esterno della gioielleria, nella speranza di raccogliere elementi utili per identificare i colpevoli.

L’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione.

L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza nel territorio e sulla necessità di adottare misure più incisive per contrastare l’ondata di rapine che sta colpendo la zona.