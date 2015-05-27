Rapina a panificio: carabinieri fermano subito un sospettato

Un colpo da appena 40 euro messo a segno attorno alle 19: i militari sono entrati immediatamente in azione

95047.it I carabinieri hanno appena fermato il sospettato autore di una rapina messa a segno alle ore 19 di questa sera ai danni del panificio Santa Rita, in pieno centro. Due individui, di magra corporatura completamente vestiti di scuro e con due calzamaglia calate sul volto per rendersi irriconoscibili, sono entrati nell’esercizio commerciale puntando entrambi le pistole che avevano in pugno ed intimando la cassiera a consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa. Dopo avere portato via appena 40 euro, sono fuggiti via. Come detto, però, i carabinieri li hanno subito inseguiti e identificati (anche su segnalazione di un cittadino che si trovava all'interno del panificio): uno è stato braccato e portato in caserma. Immediata ed efficace l'azione dei militari di piazza della Regione.