RAPINA AD UN DISTRIBUTORE SULLA SS121
A cura di Redazione
04 maggio 2019 11:15
+++FLASH NEWS+++
Una rapina è stata effettuata stamattina, al distributore carburanti Sp sulla Ss121 in direzione Catania.
Al momento non si conoscono né le modalità del furto, né il numero dei rapinatori coinvolti nel furto.
Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Paternò.
IN AGGIORNAMENTO