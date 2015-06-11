Rapina al bar di via Santa Lucia

Ancora due persone ad agire: hanno portato via direttamente il cassettino del registratore di cassa con dentro almeno 400 euro

95047.it Rapina messa a segno questo pomeriggio, poco prima delle 16, ai danni del bar di via Santa Lucia (zona Cappuccini). Un’azione fulminea: ad agire in due col volto coperto dai passamontagna. Uno armato di pistola (da verificare se vera o giocattolo) ha portato via il direttamente cassettino del registratore di cassa: dentro c'erano almeno 400 euro. I due sono, infine, fuggiti via a bordo di uno scooter. Un copione già visto, insomma. E, presumibilmente, si tratta degli stessi che martedì sera - poco prima dell'orario di chiusura - avevano rapinato la farmacia Cuscani di via Vittorio Emanuele.

Sul fatto, indagano i carabinieri.