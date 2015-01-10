Rapina al market di via Pietro Lupo

In due ieri sera hanno messo a segno il colpo

95047.it Un colpo messo a segno nella serata di ieri, proprio in coincidenza con l’orario di chiusura, ai danni del supermarket di via Pietro Lupo. Ad agire sono stati in due giunti lì a bordo di uno scooter e col volto travisato. Uno è rimasto alla guida del mezzo con il motore acceso: mentre il compare ha fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale puntando una pistola all’indirizzo di uno dei dipendenti e portando via il registratore di cassa. Dopodichè, sono filati via nuovamente a bordo dello scooter facendo perdere le proprie tracce.

L’ammontare della rapina è ancora da quantificare. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò.