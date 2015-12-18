Rapina al rifornimento della 121: arrestate 4 persone

Assalto all'Sp Pappalardo: intervento dei carabinieri di Paternò

95047.it La notte scorsa, attorno alla ore 2,30 sulla Statale 121, una pattuglia Radiomobile della Compagnia di Paternò è intervenuta in una rapina in atto presso il distributore carburanti SP PAPPALARDO da parte di quattro individui travisati. I militari giunti all’interno dell’area di servizio hanno bloccato i quattro malviventi mentre un quinto è riuscito a fuggire a bordo di un’auto rubata qualche giorno prima.

I quattro fermati, tre maggiorenni ed un minore tutti di Librino, dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.