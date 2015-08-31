Rapina al rifornimento della 121: rubati 400 euro

Ad agire sono stati in due col volto travisato

95047.it Rapina a mano armata, la notte scorsa, ai danni del distributore di benzina Sp che si trova lungo la Statale 121. In due sono arrivati a bordo di un motociclo con i volti coperti da sciarpe. Uno dei due malviventi ha puntato l’arma nei confronti di un addetto alle pompe facendosi consegnare l’incasso: portati via circa 400 euro, i due sono poi fuggiti in direzione Catania. Indagano i carabinieri.