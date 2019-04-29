95047

RAPINA AL RIFORNIMENTO SULLA SS121

29 aprile 2019 07:37
***FLASH NEWS***

Una rapina è stata tentata stamattina all'alba in un distributore  sulla ss121 in direzione Catania.

Dalle prime informazioni, sembra che i banditi per proteggersi la fuga abbiano messo e incendiato sulla strada un autovettura, prontamente spenta dai Vigili del Fuoco di Paternò intervenuti, in modo da poter creare un blocco.

Sul posto i Carabinieri di Paternò.

Al momento la situazione del traffico, in direzione Catania  presenta lunghe code.

IN AGGIORNAMENTO

