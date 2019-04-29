RAPINA AL RIFORNIMENTO SULLA SS121
A cura di Redazione
29 aprile 2019 07:37
***FLASH NEWS***
Una rapina è stata tentata stamattina all'alba in un distributore sulla ss121 in direzione Catania.
Dalle prime informazioni, sembra che i banditi per proteggersi la fuga abbiano messo e incendiato sulla strada un autovettura, prontamente spenta dai Vigili del Fuoco di Paternò intervenuti, in modo da poter creare un blocco.
Sul posto i Carabinieri di Paternò.
Al momento la situazione del traffico, in direzione Catania presenta lunghe code.
IN AGGIORNAMENTO
