RAPINA ALLA GIOIELLERIA DE "I PORTALI", ARRESTATI I TRE BANDITI - VIDEO
Nel pomeriggio del 22 giugno, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre indagati per il delitto di rapina aggravata commesso il giorno 24 febbraio 2017, in danno della gioielleria “Carassale Gioielli”, sita all'interno del parco commerciale “I Portali” di San Giovanni la Punta.
L’attività di indagine, avviata immediatamente dopo l’evento delittuoso verificatosi intorno all’ora di pranzo, è consistita nell’acquisizione delle registrazioni di numerosi apparati di video sorveglianza, presenti sia all’interno del parco commerciale, che lungo il percorso seguito dai rapinatori per darsi alla fuga in seguito alla commissione del reato.
IL VIDEO DELLA RAPINA
Attraverso un’accurata analisi delle immagini registrate da tali sistemi di videosorveglianza si riusciva ad accertare che i rapinatori, immediatamente dopo essersi dati alla fuga in seguito alla consumazione dell’evento delittuoso, si erano incontrati lungo una delle vie circostanti il parco commerciale, dove li attendeva un’ autovettura con a bordo un complice. L’identificazione di tale veicolo e la successiva analisi dei dati risultanti dal sistema di localizzazione satellitare installato sullo stesso, permettevano di identificare i tre soggetti attinti dall'ordinanza cautelare in questione.
Gli arrestati: Michelangelo GRASSO, cl. 1993, ed altri due soggetti classi 1991 e 1992, sono stati associati alla Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, in attesa di essere sottoposti ad interrogatorio.