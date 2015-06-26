Rapina all’Ard di via Pietro Lupo

Ad agire in due: sul posto, i carabinieri della Compagnia di Paternò

95047.it La rapina è stata messa assegno attorno alle 19.30 di questa sera. Un colpo “alla spicciolata”, il cui quantitativo è ancora da quantificare, è stato messo a segno ai danni Ard via Pietro Lupo. Sono due le persone che a volto travisato (uno era di esile corporatura e potrebbe essere stato riconosciuto dagli inquirenti) ed armati di pistola hanno minacciato uno dei cassieri e portato via il denaro contante, fuggendo a piedi per le strade circostanti. Probabile, che i due avessero un mezzo nelle vicinanze o un complice che li attendeva per scappare via.

Sul posto, si sono subito portati i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione: sono loro che conducono le indagini.