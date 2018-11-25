RAPINA CON SPARATORIA AL FESTIVAL DELLA BIRRA DI CATANIA

Un amico del titolare di un capannone del Festival della birra del rione San Giuseppe la Rena alla periferia di Catania è stato ferito a una gamba da un colpo di rivoltella sparato da due banditi che...

Nel locale c’erano quattro persone che hanno reagito all'assalto, ma il rapinatore armato con una rivoltella ha ‘gambizzato’ uno di loro, amico del titolare. Poi i due malviventi hanno preso i soldi dell’incasso giornaliero, circa mille euro, e sono fuggiti Il ferito è stato condotto in ospedale e medicato:sarà dimesso in giornata.

Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia con personale della squadra mobile della Questura.