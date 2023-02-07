RAPINA IN BANCA IN PROVINCIA ROMA, ARRESTATO CATANESE

I Carabinieri di Frascati, su delega della Procura della Repubblica di Velletri hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare - emessa dal GIP presso il Tribunale di Velletri nei confron...

I Carabinieri di Frascati, su delega della Procura della Repubblica di Velletri hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare - emessa dal GIP presso il Tribunale di Velletri nei confronti di un uomo di 35 anni, originario di Catania, accusato di rapina.

I fatti risalgono allo scorso 15 settembre quando tre persone entrarono all'interno della filiale della Banca Centro Lazio di Montecompatri con volto travisato da mascherine chirurgiche, occhiali da sole e cappellino e, armati di taglierino minacciarono il personale che si trovava di turno, riuscendo ad appropriarsi di poche centinaia di euro.

I Carabinieri intervenuti, a seguito di un accurato sopralluogo, hanno esaltato e repertato un'impronta palmare lasciata da uno dei tre soggetti, sul bancone d'ingresso della banca. I successivi accertamenti dei Carabinieri del RACIS sull'impronta hanno portato all'identificazione di un 35enne con precedenti analoghi che la mattina dell'evento era atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino viaggiando sotto falso nome. I Carabinieri di Catania inoltre hanno svolto alcune perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura di Velletri presso l'abitazione dell'indagato in Sicilia