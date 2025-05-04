RAPINA IN CENTRO A REGGIO CALABRIA: ASSALTO ALLA GIOIELLERIA "FEDERICA", FERMATO UN CATANESE, COMPLICE IN FUGA

Una rapina in pieno centro a Reggio Calabria ai danni della gioielleria "Federica", sul corso Garibaldi, a pochi metri dalla chiesta di San Giorgio al Corso, è stata compiuta oggi quando due soggetti...

Una rapina in pieno centro a Reggio Calabria ai danni della gioielleria "Federica", sul corso Garibaldi, a pochi metri dalla chiesta di San Giorgio al Corso, è stata compiuta oggi quando due soggetti sono entrati nel locale subito dopo la pausa pranzo.

I banditi non erano armati ma hanno aggredito i titolari dell'esercizio commerciale nel tentativo di farsi consegnare più gioielli possibile.

Uno dei due proprietari ha cercato di resistere alla rapina costringendo i rapinatori a scappare con un magro bottino.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno rintracciato e fermato un rapinatore a cento metri dalla gioielleria.

Si tratta di un 46enne originario di Catania. Avvertita la Procura della Repubblica, sul posto sono intervenute anche la Squadra mobile e la scientifica che hanno eseguito i rilievi e hanno avviato le indagini per risalire all'identità del complice che è riuscito a fuggire.

Le ricerche del secondo rapinatore sono in corso e non è escluso che possa essere rintracciato nelle prossime ore.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il rapinatore arrestato è stato portato in carcere.

Uno dei due gioiellieri è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le contusioni riportate nell'aggressione subita.