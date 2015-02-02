Rapina in via Canonico Renna: colpi di pistola al titolare del bar

Ad agire due balordi: i carabinieri hanno fatto scattare la caccia ai criminali

95047.it Una tentata rapina che ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Attorno alle 21.45 di ieri in due sono arrivati a bordo di uno scooter al bar di via Canonico Renna all’angolo con via Caltanissetta: uno è rimasto alla guida col motore acceso, l’altro è invece sceso e pistola in pugno è entrato al bar per mettere a segno la rapina. All’interno, però, il titolare sembra avere reagito e per tutta risposta è stato ferito alle gambe a colpi d’arma da fuoco. Forse quattro i colpi di pistola esplosi.

I due balordi sono poi fuggiti via così com’erano arrivati. Momenti drammatici, si diceva: il titolare del bar è stato soccorso e trasportato in ambulanza verso l’ospedale. Sul posto, si sono portati immediatamente i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, raccolto indizi, e sentito testimoni. I militari hanno subito fatto scattare le indagini a caccia dei due malviventi.