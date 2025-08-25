RAPINA NELLA SERATA DI OGGI A PATERNÒ: UOMO ARMATO CON PASSAMONTAGNA ASSALTA NEGOZIO IN VIA NICOLOSI

Paternò, 25 agosto 2025 – Ennesimo atto criminale in città. Nella serata di oggi, poco prima delle ore 20, orario di chiusura, un grave episodio di cronaca ha scosso la centralissima via G.B. Nicolosi...

Secondo le prime informazioni in nostro possesso, un individuo armato e con il volto coperto da un passamontagna ha fatto irruzione in un’attività commerciale, minacciando clienti e personale con una pistola, la cui natura – vera o giocattolo – non è stata ancora accertata.

L’azione, rapida e decisa, si è consumata in pochi minuti sotto gli occhi di diversi testimoni. Dopo aver portato a termine la rapina, l’uomo si è dato rapidamente alla fuga.

Non si sa ancora se ad attenderlo vi fosse un complice all’esterno né sono disponibili ulteriori dettagli sulla modalità di fuga.

Al momento non è chiara l’entità del bottino sottratto. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente sul posto: i Carabinieri hanno avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i cittadini, trattandosi di un atto criminoso avvenuto in una delle zone più frequentate della città.

Seguiranno ulteriori dettagli non appena disponibili