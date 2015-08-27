Rapina shock: i banditi uccidono un pensionato di 66 anni

E' accaduto a Biancavilla: i banditi hanno colpito a colpi di bastone l'uomo dopo avere immobilizzato la moglie

95047.it Una rapina alle Vigne di Biancavilla che si è conclusa nel sangue. Presumibilmente in due, la notte scorsa attorno all'una, hanno fatto irruzione in un villino doveva viveva una coppia di pensionati. I balordi non si sono fatti scrupoli: hanno legato ad una sedia prima la moglie e poi hanno preso a bastonate in testa il marito fino a farlo morire. Una scena devastante e atroce. Forse l'uomo ha tentato di reagire ed è andato incontro alla morte. Sul posto, si sono immediatamente portati i carabinieri della Compagnia di Paternò e la Polizia.

La vittima si chiamava Alfio Longo ed aveva 66 anni. I banditi hanno comunque portato a termine la rapina rubando il denaro che la coppia custodiva in casa: la somma portata via è ancora da quantificare. Marito e moglie vivevano da soli e da poco tempo - da meno di un anno - avevano realizzato il loro sogno di trasferirsi dal centro cittadino di Biancavilla alla quiete della montagna. La donna è rimasta legata per molte ore alla sedia ed una volta liberatasi dalle corde ha dato l’allarme. Adesso è caccia agli assassini.