RAPINANO E SEQUESTRANO UN UOMO A BELPASSO: QUATTRO ARRESTI

Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito di attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Belpasso, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania, l’emis...

Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito di attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Belpasso, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania, l’emissione di 4 misure cautelari , in ordine alla commissione in concorso , dei reati di rapina, sequestro di persona e lesioni, nei confronti di.

STIMOLI Alessio (25 anni),

MUSUMECI Giuseppe (54 anni)

PULVIRENTI Santo (25 anni),

STIMOLI Gabriele Salvatore (27 anni)

Le risultanze investigative, pur in una fase in cui non è ancora intervenuto il contraddittorio tra le parti e ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, hanno permesso di attribuire ai predetti la commissione di un episodio delittuoso avvenuto a Belpasso nel gennaio 2025 , in danno di un quarantenne, vittima di una rapina , a seguito della quale gli sono state sottratte diverse centinaia di euro , perpetrata con violenza e mediante la costrizione a salire su un furgone , poi condotto in una zona di campagna.

Con il coordinamento di questa Procura, è stata, dagli investigatori della Stazione di Belpasso, avviata un’articolata attività d’indagine, inizialmente basata sulle dichiarazioni della vittima e poi articolata mediante l’analisi di immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza e l’escussione di persone presenti ai fatti , conclusasi con l’individuazione di coloro che avrebbero posto in essere i fatti delittuosi.

Sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti dai Carabinieri, questa Autorità Giudiziaria ha ritenuto, quindi, opportuno richiedere misure custodiali nei confronti dei suindicati indagati, misure poi concesse dal Gip con l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei primi tre e degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dello STIMOLI .