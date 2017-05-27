RAPINANO FARMACIA ARRESTATI DUE FRATELLI

COMUNICATO DEI CARABINIERIIeri sera, intorno alle 19:15, i fratelli paternesi Daniel Pappalardo, 34 anni, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, e Nunzio Pappalardo, 38 anni, con il volto...

Ieri sera, intorno alle 19:15, i fratelli paternesi Daniel Pappalardo, 34 anni, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, e Nunzio Pappalardo, 38 anni, con il volto travisato e coltello alla mano hanno fatto irruzione nella farmacia “Fresta” di via Petrarca a Paternò, e con la minaccia dell’arma hanno costretto il titolare a consegnargli i 150 euro contenuti nella cassa, per poi fuggire a bordo di una macchina. Il sorvegliato, vincolato ogni giorno alle 19:30 a presentarsi dai Carabinieri, per crearsi l’alibi di ferro, si è recato – post reato – “candidamente” in caserma apponendo la firma prevista, sottovalutando le capacità investigative degli uomini del Nucleo Radiomobile, intervenuti immediatamente nella farmacia a seguito dell’allarme scattato al 112, che, visionando i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza, per la profonda conoscenza dell’humus criminale operante nella zona, avevano già identificato per sembianze e movenze i due pregiudicati. Ipotesi che nel breve termine si sono tradotte nell’irruzione nell’abitazione dei fratelli laddove, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: il coltello e gli indumenti utilizzati per la rapina – perfettamente compatibili a quelli indossati dai criminali durante l’azione e ben distinguibili nei filmati – i 150 euro sottratti nonché l’autovettura adoperata per la fuga, una Volkswagen Golf, priva di copertura assicurativa. Il denaro è stato restituito al titolare della farmacia mentre gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza a Catania con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

