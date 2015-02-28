Rapinata ditta e rubati gli autoarticolati pieni di merce

L'assalto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì

95047.it Almeno quattro persone, armate ed a volto coperto, hanno assaltato (nella notte tra giovedì e venerdì scorsi) una ditta che si trova dalle parti di Contrada Agnelleria. I balordi di turno sono entrati in azione senza alcuno scrupolo e sapendo bene come agire: hanno prima minacciato il custode puntandogli una delle armi, intimandolo a consegnare loro le chiavi di due autoarticolati che erano pieni zeppi di materiale per la casa. Tutta merce che era pronta ad essere venduta. Dopodichè, i rapinatori sono fuggiti via a bordo dei mezzi rubati.

Uno dei mezzi pesanti è stato ritrovato, svuotato di tutto, in territorio di Motta Sant'Anastasia: indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò