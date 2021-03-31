I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato il 20enne Giovanni LISBONA del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Messina.È uno dei due malv...

RAPINÒ UNA MACELLERIA AD UCRIA , 20ENNE CONDANNATO A TRE ANNI DI CARCERE

È uno dei due malviventi che il 23 gennaio 2019, dopo averne forzato una porta di accesso, si introdussero all’interno del magazzino di una macelleria di Ucria (ME), iniziando ad asportare prodotti alimentari di vario genere.

I rumori provocati dai ladri svegliarono i proprietari dell’esercizio commerciale, i quali, dopo avere allertato i Carabinieri con una chiamata sull’utenza di emergenza 112, si recarono in negozio, sorprendendoli a rubare.

Ne nacque una violenta colluttazione nel corso della quale, un rapinatore, armatosi di coltello prelevato sul posto, ferì alla mano uno dei proprietari intervenuti, cercando di guadagnarsi la fuga. Tentativo stroncato dall’arrivo delle pattuglie dell’Arma che bloccarono ed ammanettarono i due criminali.

Riconosciuto colpevole dai giudici del concorso in rapina e lesioni personali aggravate, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3 di reclusione e 1.000 euro di multa. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Armerina (EN).