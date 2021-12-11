RAVANUSA (AG): ESPLODE BOMBOLA E CROLLA PALAZZINA, PERSONE SOTTO LE MACERIE. IL SINDACO: E' UN DISASTRO

AGGIORNAMENTO ORE 23.40

Un boato ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30.

Nel paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la gente è scesa in strada terrorizzata.

"Una bomba, una bomba gridavano". Poi col passaparola e con le chat di whatsapp hanno capito dove fosse avvenuto lo scoppio di un tubo del metanodotto che ha innescato l'esplosione: in via Trilussa dove una palazzina è crollata ma almeno altre due sono state coinvolte e sarebbero state fortemente danneggiate o addirittura crollate. E' subito divampato un incendio. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare.

Il bilancio, ancora senza certezze, parla di 12 persone disperse tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. Ma il conteggio è ancora tutto da stilare.

La zona dell'esplosione, dove si sono recate decine di persone che non riescono a rintracciare i parenti che vivevano negli stabili, sembra un campo di battaglia. Fumo, macerie, gente impaurita che vaga tra la polvere. Calcinacci, pezzi d'infisso, mobili, porte sono stati scagliati a decine di metri dal luogo dell'esplosione.

L'energia elettrica è stata tolta in tutta la zona dove sono affluite centinaia di persone: "Mamma mia, mamma mia, un disastro" esclamano. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo ha lanciato un appello con un video su Facebook: "C'è stato un disastro chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. Chiunque abbiano pale e ruspe vengano a dare una mano".

