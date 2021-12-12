RAVANUSA: SCENARIO APOCALITTICO, IL VIDEO DELL'ESPLOSIONE E DELLE PALAZZINE CROLLATE VISTE DALL'ALTO
A cura di Redazione
12 dicembre 2021 14:20
https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/12/af283aa_ravanusa_clip_3_tv.mp4
Un terzo corpo senza vita e' stato estratto dalle macerie di una delle palazzine crollate in seguito all'esplosione determinata da una fuga di gas a Ravanusa.
Ci sarebbero ancora sei dispersi.
Due le persone sopravvissute.
Le vittime finora accertate sono due donne e un uomo. Le loro generalità non sono ancora state date. I vigili del fuoco scavano da ore con le mani evitando di usare mezzi meccanici nella speranza che qualcun altro sia ancora vivo.