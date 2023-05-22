95047

RAY STEVENSON MORTO A 59 ANNI, L'ATTORE COLTO DA MALORE A ISCHIA MENTRE GIRAVA UN FILM: HA RECITATO IN ​THOR E RE ARTÙ

22 maggio 2023 21:03
Ray Stevenson, attore britannico 59enne, è morto stamani all'ospedale Rizzoli di Ischia: si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film «Cassino a Ischia», diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero ed ha accusato un malore per cui è stato necessario il ricovero nella struttura ospedaliera isolana, sabato pomeriggio.

Stamani le condizioni dell'attore, già molto serie al momento del ricovero, si sono aggravate e dopo poco è morto.

Stevenson ha recitato in diversi film (tra cui Thor e Re Artù) ed era noto soprattutto per la sua interpretazione di Tito Pullo nella serie Roma prodotta da Bbc/Hbo.

