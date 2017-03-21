Razziano l’ex ristorante “La Residenza del Cavaliere Ricco”: tre arresti. Uno è il nipote del proprietario

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza un 42enne di Catania, un 37enne di Aci Catena ed un 25enne di San Greg...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza un 42enne di Catania, un 37enne di Aci Catena ed un 25enne di San Gregorio, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

L’esercizio pubblico, già dichiarato fallito e affidato a due curatori, ieri pomeriggio è stato preso di mira dai tre malviventi che, dopo averne forzato la porta di ingresso, sono entrati all'interno dei locali per rubarne parte dell’arredo, materiale edile e degli agrumi ivi coltivati. Una telefonata di un cittadino al 112 ha dato l’allarme con conseguente intervento di due pattuglie che, giunte sul posto, hanno bloccato ed ammanettato i tre ladri. La refurtiva è stata restituita ai curatori fallimentari mentre gli arrestati, in attesa del giudizio per direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.