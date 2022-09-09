Re Carlo III riceve per la prima volta la premier Truss, domani sarà proclamato Re
Re Carlo III riceve la prima ministra britannica Liz Truss per la loro prima udienza a Buckingham Palace.Come previsto dall'agenda di giornata, Carlo ha ricevuto nel pomeriggio la neo premier Tory, in...
Re Carlo III riceve la prima ministra britannica Liz Truss per la loro prima udienza a Buckingham Palace.
Come previsto dall'agenda di giornata, Carlo ha ricevuto nel pomeriggio la neo premier Tory, in carica da appena tre giorni dopo essere stata il quindicesimo e ultimo capo di governo designato martedì 6 dalla regina Elisabetta.
Per Carlo si è trattato della prima udienza da sovrano.
Ora è ufficiale: Carlo III, succeduto alla regina Elisabetta II deceduta ieri all'età di 96 anni, monarca sarà ufficialmente proclamato re domani.
La cerimonia si terrà alle 10 ora locale (le 11 italiane) al St James's Palace a Londra, davanti a un corpo cerimoniale noto come Accession Council, un organo composto da membri del Privy Council (un gruppo di parlamentari, alti funzionari pubblici, rappresentanti del Commonwealth e il sindaco della City di Londra).