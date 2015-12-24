Recital di poesie alla chiesa San Michele Arcangelo

L’appuntamento è per domenica 27 dicembre alle 19.30

95047.it Presentato ieri pomeriggio, mercoledì, dalla Parrocchia “San Michele Arcangelo” di Paternò il programma del Primo recital di poesie dal titolo "Natale in rima". L'evento allestito da Padre Alessandro Ronsisvalle in collaborazione con Giusy Coppola, Luigi Aiello e Antonino Carobene è in programma per domenica 27 dicembre alle 19.30 all interno della chiesa. Interverranno numerosi artisti e poeti del comprensorio fra questi il professore Angelino Cunsolo, il maestro Turi Marchese, i poeti Giacomo Pistone, Antonella Paparo, Salvatore Orto, Gemma Santoro e non mancheranno i momenti dedicati alla musica.

"E un modo per ridare sentimento alla festa del Natale - spiega il parroco Alessandro Ronsivalle -. La frenesia e la corsa ai regali di questi giorni a volte fa dimenticare chi è il vero festeggiato. La poesia è un'arte che eleva il sentimento e trasmette in pieno il messaggio che vogliamo lanciare: di misericordia e amore. Ci auguriamo che eventi come questi possano fortificare la testimonianza di vita cristiana tipica di eventi come il Natale”.

Sarà la giornalista Federica Zammataro a moderare l’appuntamento.