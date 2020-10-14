RECORD DI CONTAGI IN ITALIA: 7.332 NELLE ULTIME 24 ORE, MAI COSÌ TANTI IN UN SOLO GIORNO. 366 CASI IN SICILIA

In Sicilia si supera, per il secondo giorno consecutivo, quota 300 contagi di coronavirus in 24 ore: 366, per la precisione, mai così tantiAttualmente sono contagiate 5.187 persone, 4.762 (+54) sono g...

In Sicilia si supera, per il secondo giorno consecutivo, quota 300 contagi di coronavirus in 24 ore: 366, per la precisione, mai così tanti

Attualmente sono contagiate 5.187 persone, 4.762 (+54) sono guarite e 343 decedute (+2). Degli attuali 5.187 positivi, 447 (+21) pazienti sono ricoverati – di cui 49 (+5) in terapia intensiva – mentre 4.691 (+284) sono in isolamento domiciliare.

Sono 7332 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 decessi, che portano il totale a 36.289 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 152.196 tamponi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7332 contagiati

• 43 morti

• 2037 guariti

+25 terapie intensive | +394 ricoveri

152.196 tamponi

Tasso di positività: 4,817%

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO