RECORD DI SOLIDARIETÀ: CINQUE TRAPIANTI DI ORGANI IN UN SOLO GIORNO TRA CATANIA E PALERMO

In una sola giornata sono stati cinque i trapianti di organi che sono stati eseguiti in Sicilia, tre di fegato e due di reni. Interventi che ieri sono stati effettuati quasi contemporaneamente, quattr...

A cura di Redazione 01 novembre 2024 19:11

