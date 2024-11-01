RECORD DI SOLIDARIETÀ: CINQUE TRAPIANTI DI ORGANI IN UN SOLO GIORNO TRA CATANIA E PALERMO
In una sola giornata sono stati cinque i trapianti di organi che sono stati eseguiti in Sicilia, tre di fegato e due di reni.
Interventi che ieri sono stati effettuati quasi contemporaneamente, quattro a Palermo e uno a Catania. «Un caso rarissimo, una giornata speciale - commenta l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo -. Si tratta di operazioni chirurgiche estremamente delicate, che dimostrano la grandissima preparazione dei professionisti che operano nel nostro sistema sanitario regionale.
Un ottimo risultato ascrivibile al grande lavoro svolto dalla Rete trapianti della Sicilia, un'eccellenza della nostra sanità, e dal Centro regionale trapianti, guidato dal dottor Giorgio Battaglia.
Infine, non possiamo non sottolineare che si tratta di un ulteriore segnale della grande generosità dei siciliani e della nuova consapevolezza che si sta diffondendo sulle donazioni di organi: sono sempre di più, infatti, le vite che oggi riusciamo a salvare grazie all'estremo gesto di altruismo di persone buone».