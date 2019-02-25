RECUPERATO UN CADAVERE CONTINUANO RICERCHE IN MARE PER ALTRI DUE GIOVANI
A cura di Redazione
25 febbraio 2019 10:43
E’ stato trovato e recuperato dalla Guardia costiera il corpo di uno dei tre dispersi nel mare del porticciolo di Santa Maria la Scala.
Era stato avvistato dall’equipaggio di un elicottero del secondo nucleo aereo della Guardia Costiera di Catania, a un miglio e mezzo a sud di Santa Maria la Scala, in località Santa Maria delle Grazie.
E’ stato poi recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera di Catania intervenuta sul luogo.
Proseguono le ricerche degli altri due dispersi