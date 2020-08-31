RED SOX, ALTRA DOPPIA VITTORIA: BATTUTI I LANCERS FIRENZE
Un'altra giornata di Campionato, la quinta di Serie A2 Baseball Girone D, vissuta al RED SOX PARK di Paternò, con temperature elevate e sole cocente che hanno fatto da cornice alla doppia vittoria del roster paternese sui Lancers di Firenze.
Red Sox sempre più lanciati in campionato: primi in classifica seppur con un turno in più rispetto all’inseguitrice Nettuno.
E, nel prossimo fine settimana, ci si recherà proprio in casa della compagine laziale in un doppio confronto che vale una stagione.
Gara #1
Non inizia nel migliore dei modi, la difesa colleziona ben 5 errori pesanti e gli ospiti prendono il vantaggio ben 2 volte nel corso della partita. Nonostante tutto, merito dei lanciatori e di un attacco costante, la partita finisce con il punteggio di 14 a 8 per i RED SOX. Lanciatore partente Giuseppe D’Ignoti, 2 strikeouts per lui, lanciatore vincente Salvatore Sciacca, 5 strikeouts per lui.
Gara #2
Storia ben diversa nel secondo confronto. I RED SOX partono subito in vantaggio e vincono la partita al settimo inning per 10 a 0. Lanciatore partente e vincente Ruben Hernandez, autore di ben 12 strikeouts, lanciatore di rilievo Alexander Ricardo.
In grande giornata Omar Hernandez (5 valide di cui un Fuoricampo), Daniel Pinales (5 valide), Santi Freni (5 valide), Corrado Consiglio (3 valide), Yuskiel Garcia (3 valide), Frank Hernández (3 valide)
Formazione (Line-up)
1- Corrado Consiglio
2- Santi Freni/Dario Russo
3- Garcia Yuskiel/Astuto Pierangelo
4- Omar Hernandez
5- Maldonado Rogelio
6- Diego Botta
7- Alfredo Fallica
8- Roberto DellaPenna/Frank Hernandez/Alejandro López/Simone Bonaccorso
9- Daniel Pinales