Red Sox, buona la prima; Real ormai salvo; Paternò, sconfitta indolore

Il riepilogo della domenica sportiva paternese

03 aprile 2016 21:12
Sport
95047.it Real Paternò ad un passo dalla salvezza dopo la vittoria colta questi pomeriggio al “Falcone-Borsellino” contro il fanalino di coda e retrocesso, New Pozzallo. Vittoria più sofferta del previsto ma alla fine il 5-3 alla formazione ragusana regala alla formazione di mister Busetta tre punti pesantissimi. Mancano, ormai, solo due partite al termine del campionato.

In Terza Categoria, sconfitta indolore dell’Fcd Paternò sul campo del Mineo (3-1): rossoazzurri già promossi da un pezzo. Perde anche il San Biagio (0-2) col Camporotondo.

Nella Serie A di baseball, cominciano molto bene i Red Sox che colgono una doppia vittoria in trasferta contro i bolognesi del Castenaso. I ragazzi del manager Messina sono riusciti a portare a casa la duplice conquista con il risultato di 9 a 3 nella prima gara e 12 a 8 nella seconda. Grande prova di tutti, ma un particolare risalto si deve al lanciatore Salvo Sciacca che ha aperto la gara 1 alla grande firmando 7 inning di spessore; a seguire Giovanni Pappalardo che ha chiuso la partita, senza concedere neanche un punto agli avversari. Inoltre, i Pitcher paternesi non si sono fatti intimorire da Peraza, ex quarto in battuta della nazionale cubana, che non ha messo a segno neanche una valida.
“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti e per la maniera in cui sono arrivati – dichiara il manager della squadra, Riccardo Messina -. I ragazzi hanno dimostrato un grande carattere in entrambe le partite in cui hanno iniziato sotto nel punteggio, 2 a 0 nella prima partita e 6 a 0 nella seconda, ma hanno comprovato che nonostante la stanchezza accumulata durante il giorno, al momento topico, riescono a dimostrare il loro valore tecnico. Il duro allenamento invernale, soprattutto in attacco, ha dato i suoi frutti”.
Prossimo appuntamento sabato 9 e domenica 10 aprile, in casa al campo Warriors Field di contrada Ficuzza, contro l’Athletics Bologna.

