Red Sox, buona la prima; Real ormai salvo; Paternò, sconfitta indolore

Il riepilogo della domenica sportiva paternese

95047.it Real Paternò ad un passo dalla salvezza dopo la vittoria colta questi pomeriggio al “Falcone-Borsellino” contro il fanalino di coda e retrocesso, New Pozzallo. Vittoria più sofferta del previsto ma alla fine il 5-3 alla formazione ragusana regala alla formazione di mister Busetta tre punti pesantissimi. Mancano, ormai, solo due partite al termine del campionato.

Fcd Paternò sul campo del Mineo (3-1): rossoazzurri già promossi da un pezzo. Perde anche il San Biagio (0-2) col Camporotondo.

Nella Serie A di baseball, cominciano molto bene i Red Sox che colgono una doppia vittoria in trasferta contro i bolognesi del Castenaso. I ragazzi del manager Messina sono riusciti a portare a casa la duplice conquista con il risultato di 9 a 3 nella prima gara e 12 a 8 nella seconda. Grande prova di tutti, ma un particolare risalto si deve al lanciatore Salvo Sciacca che ha aperto la gara 1 alla grande firmando 7 inning di spessore; a seguire Giovanni Pappalardo che ha chiuso la partita, senza concedere neanche un punto agli avversari. Inoltre, i Pitcher paternesi non si sono fatti intimorire da Peraza, ex quarto in battuta della nazionale cubana, che non ha messo a segno neanche una valida.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti e per la maniera in cui sono arrivati – dichiara il manager della squadra, Riccardo Messina -. I ragazzi hanno dimostrato un grande carattere in entrambe le partite in cui hanno iniziato sotto nel punteggio, 2 a 0 nella prima partita e 6 a 0 nella seconda, ma hanno comprovato che nonostante la stanchezza accumulata durante il giorno, al momento topico, riescono a dimostrare il loro valore tecnico. Il duro allenamento invernale, soprattutto in attacco, ha dato i suoi frutti”.

Prossimo appuntamento sabato 9 e domenica 10 aprile, in casa al campo Warriors Field di contrada Ficuzza, contro l’Athletics Bologna.