Red Sox dirompenti alla prima ma cedono il secondo match

Una perentoria vittoria per 14 a 5 ed una sconfitta di misura 6 a 3. Questo è il bottino del fine settimana del Paternò Red Sox in terra lombarda, con l'esattezza a Brescia. Anche questa volta, durante la prima gara, ottime le prestazioni del lanciatore Franklyn Torres che sono riuscite ad imbrigliare le mazze avversarie; importante, questa volta, il supporto del line up d'attacco che ha avuto in Fabrizio Lo Giudice la sua punta di diamante.

Successo, invece, nella seconda gara per il lanciatore straniero Bresciano Tony Noguera autore della solita prova di forza, anche se le mazze siciliane gli hanno dato del filo da torcere bloccando fino al sesto inning il risultato sul 3 a 3. Infine, però, qualche valida in più piazzata dai bresciani ha fatto pendere la bilancia a favore dei lombardi.

Un week end altalenante che vede i giovani siciliani cedere il secondo posto al Collecchio; rimangono comunque sul podio aggiudicandosi il terzo posto.

Il manager del Paternò Red Sox, Riccardo Messina, resta comunque soddisfatto del gioco svolto in campo dai ragazzi. Ad inorgoglirlo, inoltre anche la convocazione di un giocatore della sua scuderia, Gabriele Carciotto, a Tirrenia per il raduno della nazionale under 21.

I giovani paternesi disputeranno le ultime due partite in casa domenica prossima contro il Bollate, attualmente prima in classifica.