Red Sox, la premiazione dei Campioni d’Italia

Un pomeriggio di sano sport, orgoglio e valori. Che vi raccontiamo

95047.it Il giusto riconoscimento per una stagione irripetibile. Ma che vuole essere battuta e rivissuta. La grande festa dei Red Sox alla Biblioteca comunale di Paternò ha regalato orgoglio e sorrisi. Valori e nuovi obiettivi. Storie che solo lo sport può regalare e dare modo di raccontare: un movimento, quello del baseball paternese, che esiste da oltre quarant’anni e che nel 2016 ha coronato un sogno impensabile. Quello di salire sul tetto dello Stivale diventando Campioni d’Italia: un fatto epocale. Storie di sacrifici, talento e testardaggine. Paternò davanti a tutti. E’ stata la realtà. E’ la realtà. Alla Biblioteca, il tributo alle poster giovanili, alla bella pagina del softball, alla collaborazione con le altre realtà siciliane, al gemellaggio con Messina. Un pomeriggio intenso e da brividi. Un pomeriggio condotto dalla collega Francesca Putrino e dove prendere per mano la platea, c’erano - tra gli altri - i tre capisaldi Nunzio Botta, Riccardo Messina e Riccardo Bonaccorso: ma tanti, tantissimi, sono coloro che hanno permesso di regalare il sogno dello Scudetto in quella che è la grande famiglia dei Red Sox.