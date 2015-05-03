Red Sox micidiali: doppia vittoria sull'Oltretorrente Parma

Il coach Messina: "Stiamo trovando il ritmo giusto

95047.it Gran fine settimana per il Paternò Red Sox Baseball che coglie in casa due vittorie contro l’Oltretorrente Parma. La prima gara, giocata ieri pomeriggio al campo Warriors Field, si è conclusa al nono inning con un punteggio di 4 a 0 a favore dei giovani paternesi.

Sotto i riflettori le prestazioni del lanciatore Franklyn Torres grazie al suo shutout che, in termini tecnici indica la capacità del lanciatore di non far segnare alcun punto agli avversari per l’intera partita.

Successo anche questa mattina per gli atleti del manager Riccardo Messina che durante i nove inning giocati sono riusciti a guadagnare il punteggio di 8 a 1; ottima la performance del battitore designato Edgardo Salgado che ha battuto tre valide su tre turni riuscendo anche a portare due punti a casa.

“Sono soddisfatto dello svolgimento delle due gare – spiega il coach Riccardo Messina –, ci stiamo addentrando nel cuore del campionato e sembrerebbe che i ragazzi stiano trovando il ritmo giusto da seguire all’interno della serie A. Ancora c’è molta strada da fare, ma continuiamo ad allenarci duramente per non arrivare impreparati. Faremo sempre del nostro meglio – continua il manager – per non deludere le aspettative di chi ci segue con enorme affetto e stima”.

I prossimi appuntamenti sono previsti il prossimo fine settimana, sabato pomeriggio alle 15:30 e domenica alle 10, sempre in casa, dove il Paternò Red Sox Baseball giocherà contro il Crocetta Parma; quest’ultima è attualmente seconda in campionato a pari merito con la squadra paternese.