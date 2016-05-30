I Red Sox non si fermano: altre due vittorie

Paternesi ancora primi in condominio con l'Imola

95047.it Grazie alla doppia vittoria dei Red Sox Paternó, al Warriors Field di contrada Ficuzza, contro il Castenaso il gioco comincia a farsi veramente interessante.

Durante la prima gara i Red Sox Paternò si sono sbarazzati dei Bolognesi del Castenaso con il perentorio risultato di 10 a 3. Ancora un'ottima prova sul monte di lancio di Salvatore Sciacca che nei suoi 5,2 innings lanciati ha concesso solo un punto agli avversari lasciando il monte a Franklyn Torres che ha conquistato la 5^ salvezza stagionale. Da segnalare un chilometrico fuoricampo di Eddy Salgado che ha contribuito a consolidare il risultato.

Molto più difficile invece gara 2 che ha visto dominare i due lanciatori: il Dominicano Cruz, per gli Emiliani, ed il neo arrivato Perez, per i Siciliani. La partita ha visto i bolognesi in vantaggio fino all'ottavo inning per 3 a 2. A quel punto, ancora un fuoricampo di Eddy Salgado è riuscito a sancire il sorpasso dei Red Sox che hanno chiuso l'incontro sul 4 a 3. In gara due, tra la fila dei Siciliani, l'esordio del neo arrivato pitcher straniero Wilber Perez, proveniente da Cuba con un palmares di tutto rispetto avendo vinto 100 partite nella Serie Nazionale Cubana e avendo partecipato con la nazionale Cubana all'ultimo World Baseball Classic di Tokio del 2013 Mound sul risultato. I paternesi si confermano così al primo posto in classifica nel girone B di serie A Federale, seppur in coabitazione con l'Imola. Il prossimo week end vedrà i Red Sox in trasferta a Bologna contro gli Athletics.