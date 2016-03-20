Red Sox e Paternò volley sugli scudi

Bella manifestazione di sport al “Warriors field”: le pallavoliste rossoazzurre tornano, intanto, alla vittoria

95047.it Il Primo Torneo Internazionale del Mediterraneo di baseball, disputatosi in questo fine settimana al “Warriors field”, va ai Red Sox Paternò che nell'ultimo incontro di domenica hanno battuto l'Alì Terme con il risultato di 20-2. Al secondo posto si è classificato il roster maltese del Mellieha. Una bella manifestazione sportiva assolutamente da ripetere.

Torna al successo il Paternò Volley e lo fa nella maniera più incredibile possibile, in rimonta conquistando 2 punti fondamentali al tie-break che portano le nostre ragazze a quota 35 in classifica. Battuta la Gupe Volley Etneo per 3-2 (24-26, 11-25, 27-25, 25-21, 15-9). Ecco l'analisi del presidente della società, Francesco Sgambellone: "Orgoglioso per la reazione delle nostre atlete. Le ragazze hanno dimostrato la vera voglia di vincere, in particolare dal momento in cui la nostra capitana, Daria Ciccia, si è infortunata a seguito di uno scontro a muro. A lei va il nostro ringraziamento ed un in bocca al lupo per una pronta guarigione".