Redditi Deputati (circoscrizione Sicilia 1) e Senatori Siciliani

È quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari, consultabili on line sui siti di Camera e Senato

03 marzo 2017 16:04
Quanto emerge dalla pubblicazione sul sito parlamento.it delle dichiarazioni patrimoniali dei senatori e dei deputati della XVII Legislatura.

I SENATORI ELETTI IN SICILIA:

Bruno ALICATA € 111.061  (FI -PDL)

Ornella BERTOROTTA €. 107.361 (FI -PDL)

Amedeo BIANCO €. 195.891 (M5S)

Fabrizio BOCCHINO €. 95.556 (gruppo misto)

Francesco CAMPANELLA €. 96.332 (gruppo misto)

Nunzia CATALFO €. 101.167 (M5S)

Antonio D'ALI' €. 163.896 (FI -PDL)

Mario FERRARA €. 144.170 (gruppo GAL)

Mario Michele GIARRUSSO €.97.285 (M5S)

Vincenzo GIBIINO €. 153.234 (FI -PDL)

Marcello GUALDANI €.99.273 (gruppo AP)

Giuseppe LUMIA €. 99.931 (PD)

Bruno MANCUSO €. 102.664 (gruppo AP)

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO €. 143.845

(gruppo AP)

Corradino MINEO €. 250.673 (gruppo misto)

Pamela Giacoma Giovanna ORRU' €. 97.396 (PD)

Venera PADUA €. 91.324 (PD)

Pippo PAGANO €.122.691 (gruppo AP)

Giuseppe RUVOLO €. 100.723 (gruppo misto)

Vincenzo SANTANGELO €. 106.956 (M5S)

Antonio SCAVONE €.85.235 (Gruppo ALA-SCCLP)

Renato SCHIFANI €. 99.696 (FI- PDL)

Francesco SCOMA €. 123.234 (FI- PDL)

Salvatore TORRISI €.152.059 (gruppo AP)

Simona VICARI €. 100.744 (gruppo AP)

I DEPUTATI ELETTI IN SICILIA 2 (La circoscrizione comprende geograficamente la parte orientale della Sicilia detta anche Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna)

ALBANELLA Luisella - PD €. 128.775

AMODDIO Sofia - PD €. 120.575

BERRETTA Giuseppe - PD €.155.385

BURTONE Giovanni Mario Salvino - PD €. 95.824

CASTIGLIONE Giuseppe - AP-NCD-CPE €. 98.471

CATANOSO GENOESE Francesco Detto Basilio Catanoso - FI-PDL €. 99.165

CURRO' Tommaso - PD €. 95.529

D'ALIA Gianpiero - AP-NCD-CPE €. 127.087

D'UVA Francesco - M5S €. 98.471

GAROFALO Vincenzo - AP-NCD-CPE €. 102.341

GENOVESE Francantonio - FI-PDL €.154.610

GRECO Maria Gaetana - PD €. 110.839

GRILLO Giulia - M5S €. 94.168

GULLO Maria Tindara - FI-PDL €.98.627

LAURICELLA Giuseppe - PD €. 158.328

LO MONTE Carmelo - MISTO €. 93.396

LOREFICE Marialucia - M5S €.98.471

MARTINO Antonio - FI-PDL €. 181.038

MARZANA Maria - M5S €.98.533

MINARDO Antonino - AP-NCD-CPE €.94.888

PRESTIGIACOMO Stefania - FI-PDL €.110.912

RACITI Fausto - PD €. 98.846

RIZZO Gianluca - M5S €. 98.021

VECCHIO Andrea - MISTO €. 105.689

VILLAROSA Alessio Mattia - M5S €. 102.587

ZAPPULLA Giuseppe - MDP €. 98.873

 

