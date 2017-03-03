Redditi Deputati (circoscrizione Sicilia 1) e Senatori Siciliani
È quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari, consultabili on line sui siti di Camera e Senato
Quanto emerge dalla pubblicazione sul sito parlamento.it delle dichiarazioni patrimoniali dei senatori e dei deputati della XVII Legislatura.
I SENATORI ELETTI IN SICILIA:
Bruno ALICATA € 111.061 (FI -PDL)
Ornella BERTOROTTA €. 107.361 (FI -PDL)
Amedeo BIANCO €. 195.891 (M5S)
Fabrizio BOCCHINO €. 95.556 (gruppo misto)
Francesco CAMPANELLA €. 96.332 (gruppo misto)
Nunzia CATALFO €. 101.167 (M5S)
Antonio D'ALI' €. 163.896 (FI -PDL)
Mario FERRARA €. 144.170 (gruppo GAL)
Mario Michele GIARRUSSO €.97.285 (M5S)
Vincenzo GIBIINO €. 153.234 (FI -PDL)
Marcello GUALDANI €.99.273 (gruppo AP)
Giuseppe LUMIA €. 99.931 (PD)
Bruno MANCUSO €. 102.664 (gruppo AP)
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO €. 143.845
(gruppo AP)
Corradino MINEO €. 250.673 (gruppo misto)
Pamela Giacoma Giovanna ORRU' €. 97.396 (PD)
Venera PADUA €. 91.324 (PD)
Pippo PAGANO €.122.691 (gruppo AP)
Giuseppe RUVOLO €. 100.723 (gruppo misto)
Vincenzo SANTANGELO €. 106.956 (M5S)
Antonio SCAVONE €.85.235 (Gruppo ALA-SCCLP)
Renato SCHIFANI €. 99.696 (FI- PDL)
Francesco SCOMA €. 123.234 (FI- PDL)
Salvatore TORRISI €.152.059 (gruppo AP)
Simona VICARI €. 100.744 (gruppo AP)
I DEPUTATI ELETTI IN SICILIA 2 (La circoscrizione comprende geograficamente la parte orientale della Sicilia detta anche Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna)
ALBANELLA Luisella - PD €. 128.775
AMODDIO Sofia - PD €. 120.575
BERRETTA Giuseppe - PD €.155.385
BURTONE Giovanni Mario Salvino - PD €. 95.824
CASTIGLIONE Giuseppe - AP-NCD-CPE €. 98.471
CATANOSO GENOESE Francesco Detto Basilio Catanoso - FI-PDL €. 99.165
CURRO' Tommaso - PD €. 95.529
D'ALIA Gianpiero - AP-NCD-CPE €. 127.087
D'UVA Francesco - M5S €. 98.471
GAROFALO Vincenzo - AP-NCD-CPE €. 102.341
GENOVESE Francantonio - FI-PDL €.154.610
GRECO Maria Gaetana - PD €. 110.839
GRILLO Giulia - M5S €. 94.168
GULLO Maria Tindara - FI-PDL €.98.627
LAURICELLA Giuseppe - PD €. 158.328
LO MONTE Carmelo - MISTO €. 93.396
LOREFICE Marialucia - M5S €.98.471
MARTINO Antonio - FI-PDL €. 181.038
MARZANA Maria - M5S €.98.533
MINARDO Antonino - AP-NCD-CPE €.94.888
PRESTIGIACOMO Stefania - FI-PDL €.110.912
RACITI Fausto - PD €. 98.846
RIZZO Gianluca - M5S €. 98.021
VECCHIO Andrea - MISTO €. 105.689
VILLAROSA Alessio Mattia - M5S €. 102.587
ZAPPULLA Giuseppe - MDP €. 98.873