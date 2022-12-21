REDDITO DI CITTADINANZA VERSO UNA STRETTA: QUOTA AFFITTO VA DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO

La quota del Reddito di cittadinanza prevista per l'alloggio, in caso di abitazione in affitto, sarà erogata direttamente al locatore dell'immobile. È quanto prevede un emendamento alla Manovra presen...

La quota del Reddito di cittadinanza prevista per l'alloggio, in caso di abitazione in affitto, sarà erogata direttamente al locatore dell'immobile.

È quanto prevede un emendamento alla Manovra presentato dalla maggioranza e approvato in commissione Bilancio alla Camera. Secondo la proposta, il beneficiario del sussidio deve comunicare i dati del locatore all'ente erogatore del Rdc, cioè l'Inps. Le modalità verranno definite con un decreto del ministro del Lavoro, sentito il garante per la Privacy.

Inoltre, la commissione ha anche approvato l’emendamento riformulato, a firma Lupi, che sopprime la parola “congrua” dal testo della norma, il Reddito di Cittadinanza sarà destinato solo ai giovani che abbiano superato la scuola dell’obbligo.