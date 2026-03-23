🗳️ Referendum 2026, a Paternò vince il NO: netta maggioranza con oltre il 61%
🗳️ Referendum 2026, a Paternò vince il NO: netta maggioranza con oltre il 61%
A Paternò il risultato del referendum 2026 è chiaro: prevale il NO, che conquista una netta maggioranza rispetto al SÌ.
Secondo i dati aggiornati alle ore 17:29 del 23 marzo 2026, il NO ha ottenuto 9.391 voti, pari al 61,16%, mentre il SÌ si è fermato a 5.965 voti, corrispondenti al 38,84%.
L’affluenza alle urne si è attestata al 42,94%, con 15.486 votanti su 36.064 elettori complessivi. Per quanto riguarda le schede, si registrano 95 schede nulle, 35 schede bianche e nessuna scheda contestata.
Un risultato che evidenzia una preferenza decisa dell’elettorato paterneso, con uno scarto significativo tra le due opzioni. Il dato sull’affluenza, inferiore al 50%, conferma tuttavia una partecipazione non particolarmente elevata.
🇮🇹 Il dato nazionale
Il trend locale rispecchia anche quello nazionale. In tutta Italia (Italia + estero), con 61.751 sezioni scrutinate su 63.740 (aggiornamento ore 18:08), il NO è in vantaggio con 14.519.210 voti (53,65%), mentre il SÌ si ferma a 12.544.343 voti (46,35%).